Câmara de Guarujá é alvo de investigação sobre fraude em locação de carros

A Câmara Municipal de Guarujá, cidade da Baixada Santista, foi alvo de buscas hoje em uma investigação sobre suspeitas de fraude e superfaturamento em uma licitação para locação de carros aos vereadores. A reportagem pediu manifestação da Câmara.

A Operação Via Fracta cumpre oito mandados de busca e apreensão. Além da sede do Legislativo municipal, há buscas em São Paulo, em São Bernardo do Campo e em outros endereços no Guarujá.

A investigação que desencadeou a operação teve início em 2024, a partir de uma representação ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), braço do Ministério Público de São Paulo.