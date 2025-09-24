Carla Zambelli nega ordem para invadir sistema do CNJ

"Não falei com ele durante toda a campanha, o resto de ano. Só fui falar com ele quando, vocês devem ter visto no depoimento do perito, em que ele diz que ele entrou em contato comigo só depois de alguns meses depois de ter invadido o sistema do CNJ (...) Estou bastante tranquila de provar que o processo é injusto. Eu não participei dessa questão", afirmou a deputada.

Segundo a deputada, ela só teve acesso ao mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes inserido no sistema do CNJ após o crime cometido por Delgatti. "Eu tive acesso ao mandado de prisão depois que ele aconteceu. Antes, não", disse.

A Polícia Federal (PF) apontou, no relatório da investigação, que documentos apreendidos com a deputada correspondem aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que para os investigadores comprova que ela participou do ataque. Segundo a investigação, o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário. Em 14 de maio, Zambelli foi condenada por unanimidade.

Walter Delgatti narrou à Polícia Federal que recebeu cerca de R$ 40 mil para tentar invadir os sistemas do Judiciário. Ele entregou comprovantes de transferências que somaram R$ 10,5 mil feitas por um ex-assessor da deputada. O restante, segundo o relato, teria sido entregue em espécie, em São Paulo.