Carne bovina/Abrafrigo: receita com exportação em agosto atinge US$ 1,669 bilhão

São Paulo, 24 - As exportações de carne bovina do Brasil alcançaram 359.418 toneladas em agosto, alta de 19% ante igual mês de 2024, segundo levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), com base nos dados da Secretaria de Comércio Exterior. A receita cambial do setor somou US$ 1,669 bilhão, o segundo melhor resultado do ano, com avanço anual de 49%. O desempenho englobou carnes in natura e industrializada, miudezas comestíveis, sebo bovino e outros subprodutos da cadeia.A Abrafrigo também reportou que as vendas do produto para os Estados Unidos recuaram 46% em agosto, reflexo das tarifas adicionais impostas pelo governo norte-americano. A associação citou ainda que, considerando todos os produtos da cadeia, incluindo o sebo bovino, a receita total das vendas para os EUA em agosto foi de US$ 136,4 milhões.No acumulado de janeiro a agosto, os embarques chegaram a 2,41 milhões de toneladas (+19% na comparação anual), com receita de US$ 10,84 bilhões (+34%). A China se manteve como principal destino e foi a grande responsável pela expansão. As compras passaram de US$ 3,52 bilhões até agosto de 2024 para US$ 4,97 bilhões neste ano, aumento de 41,2%. Em volume, o crescimento foi de 19%, com 948,4 mil toneladas embarcadas. No acumulado de oito meses, os embarques para o mercado norte-americano cresceram 66,5% em volume e 73,2% em receita, totalizando 557,1 mil toneladas e US$ 1,61 bilhão.Entre os demais destinos, destacam-se o Chile, que comprou 80,5 mil toneladas até agosto (+18,2%) com receita de US$ 440,3 milhões (+36,9%); o México, com 81,1 mil toneladas (+199,5%) e US$ 439,8 milhões (+256,9%); e a Rússia, que importou 74,2 mil toneladas (+31,2%), gerando US$ 317,5 milhões (+61,6%).Segundo a Abrafrigo, 132 países ampliaram suas compras de carne bovina brasileira até agosto, enquanto 42 reduziram.