Delegados e suspeito trocam tiros em Pinheiros: 'Polícia inteira está atrás desse rapaz'

Três delegados foram alvos de uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira, 24, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O trio estava próximo do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo (Demacro) quando foi abordado pelo criminoso na rua.

Em reação, eles abriram fogo contra o homem. O suspeito, que ainda não foi identificado, teria sido atingido, mas conseguiu fugir usando uma motocicleta. Na fuga, ele acabou deixando cair uma arma, que será periciada.

Ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, o delegado Eduardo Vendramel informou que a ação criminosa nas proximidades da Rua Padre Carvalho não está sendo interpretada inicialmente como uma emboscada, mas sim como tentativa de roubo.