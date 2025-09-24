Deputados do Rio aprovam volta de prêmio para policiais que matarem criminosos

A Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) aprovou ontem o pagamento de um prêmio para policiais que "neutralizarem" criminosos.

Na prática, ela representa a volta de um pagamento que ficou conhecido como "gratificação faroeste". Ele foi abolido em 1998, após estudo feito por especialistas apontar o aumento de execuções sumárias.

A bonificação consta em uma emenda que foi incorporada ao Projeto de Lei do Executivo que prevê a reestruturação do quadro permanente da Secretaria de Estado de Polícia Civil. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias para sancionar ou vetar a medida. O valor poderá variar entre 10% e 150% dos vencimentos do policial premiado, respeitado o teto constitucional.