Hipertensão acomete 1,4 bilhão de pessoas e somente 23% conseguem controlar a doença, diz OMS

A hipertensão é uma doença cardiovascular que está entre as principais causas de ataque cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC), doença renal crônica e demência. Apesar de ser prevenível e tratável, a OMS alerta que, sem medidas urgentes, milhões de pessoas continuarão morrendo todos os anos vítimas do quadro.

"A cada hora, mais de 1 mil vidas são perdidas em decorrência de AVCs e ataques cardíacos causados pela pressão alta, e a maioria dessas mortes poderia ser evitada", diz Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, em comunicado sobre o relatório.

A OMS considera que um adulto tem hipertensão quando a pressão arterial está igual ou acima de 140 mmHg por 90 mmHg (14 por 9) em pelo menos dois dias diferentes. Mesmo assim, ressalta que níveis de pressão menores já podem trazer riscos: por exemplo, uma pressão sistólica de 130 mmHg, embora não seja classificada como hipertensão, pode aumentar a chance de problemas no coração e nos rins.

A nova Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial também segue essa linha, destacando os riscos mesmo em níveis inferiores a 14 por 9. Com o documento, a pressão arterial de 120 mmHg por 80 mmHg (12 por 8), que antes era considerada ideal, passa a ser classificada como pré-hipertensão nos consultórios do País. Anteriormente, essa categoria começava a partir de 130 mmHg por 85 mmHg.

Para que o nível não seja considerado de risco, a diretriz recomenda que a pressão arterial sistólica deve ficar abaixo de 120 mmHg e a pressão arterial diastólica deve ser inferior a 80 mmHg - ou seja, abaixo de 12 por 8 é considerado normal. Já o nível de pressão arterial que leva ao diagnóstico de hipertensão continua como igual ou superior a 14 por 9.

Destaques do relatório