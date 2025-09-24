Odebrecht e chineses lideram leilões para primeiras estações do Metrô em Guarulhos

Com proposta de R$ 6,7 bilhões, a construtora Odebrecht saiu na frente na disputa pelo Lote 2 da Linha 19-Celeste do Metrô, que vai ligar o centro de Guarulhos, na grande SP, ao Anhangabaú, em São Paulo. Na abertura dos envelopes, nesta terça-feira, 23, a empresa ofertou preço menor que outras quatro concorrentes habilitadas. Conforme as regras do leilão, para ser declarada vencedora e assinar o contrato, a empresa ainda precisa passar pela análise técnica da documentação.

Com 17,6 km de extensão e 15 estações, a Linha 19-Celeste vai transportar 630 mil passageiros por dia e será a primeira do metrô a ligar o centro de São Paulo à região central de outra cidade. Para agilizar a obra, o projeto da nova linha foi dividido em três lotes, licitados separadamente.

No leilão do Lote 1, realizado na segunda-feira, 22, a melhor proposta - R$ 4,9 bilhões - foi dada pela empresa Yellow River, subsidiária do grupo chinês Power China. O Lote 3, que completa o último trecho da linha, será leiloado nesta quarta-feira, 24.