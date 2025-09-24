Michelle admite que pode disputar as eleições de 2026

"Eu me levantarei como uma leoa para defender nossos valores conservadores, a verdade e a Justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer tudo o que Ele me pedir", disse a ex-primeira-dama.

Segundo Michelle, "em um país verdadeiramente democrático", a ação penal que levou à condenação de Bolsonaro "seria nula desde o início". A ex-primeira-dama alega "violações básicas ao devido processo legal" e afirma que, embora não defenda as tarifas impostas ao Brasil pelo governo dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, a crise entre os dois países foi causada por Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do STF Alexandre de Moraes.

"O governo Lula parece ter a intenção de provocar o caos no Brasil e depois atribuir isso a Trump, para explorar um cenário caótico que, na realidade, foi criado por suas próprias políticas", disse a mulher de Bolsonaro.

Durante seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, que abriu a cerimônia, Lula citou o processo que levou à condenação Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, mas não falou o nome do ex-presidente. "Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis", afirmou o petista. "Seguiremos como nação independente e como povo livre de qualquer tipo de tutela."