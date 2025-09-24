Pastor suspeito de operar call center que cobrava por 'milagres' é alvo de operação

Os agentes da "Operação Blasfêmia" localizaram a central de marketing no centro de Niterói, cidade vizinha ao Rio. A ação cumpriu mandados de busca e apreensão em decorrência de um inquérito da 76ª Delegacia de Policia que apurou os crimes de estelionato, charlatanismo, curandeirismo, associação criminosa, crime contra a economia popular, corrupção de menores e lavagem de dinheiro.

"O que realmente motivava o grupo criminoso não era o atendimento religioso, mas a exploração financeira da fé, sem nenhum escrúpulo", diz o delegado Luiz Henrique Marques Pereira, titular da delegacia.

As investigações revelaram uma estrutura sofisticada de telemarketing religioso, onde dezenas de atendentes eram contratados por meio de anúncios em plataforma on-line de vendas. Os selecionados, sem qualquer vínculo religioso com a instituição, eram orientados a se passarem pelo líder religioso durante atendimentos via WhatsApp.

Durante as conversas com as vítimas, os atendentes simulavam ser o pastor de uma igreja de São Gonçalo, utilizando áudios previamente gravados com promessas de curas e milagres, condicionadas à realização de transferências bancárias via Pix. Os valores cobrados variavam entre R$ 20 e R$ 1,5 mil, conforme o "tipo de oração" oferecida.

Para dar vazão ao grande volume de arrecadações, o grupo se utilizava de uma rede de contas bancárias registradas em nome de terceiros, dificultando o rastreamento das movimentações financeiras. Os atendentes eram remunerados por comissões proporcionais à arrecadação semanal e submetidos a metas rígidas de desempenho. Aqueles que não atingiam o valor mínimo estipulado eram dispensados.

O delegado lembra que a atuação de líderes religiosos na arrecadação de dízimos e ofertas é permitida pelo princípio da liberdade religiosa, garantida pela Constituição. "No entanto, quando essa arrecadação ocorre por meio de fraude, ultrapassa o campo da fé, sendo considerada conduta criminosa", diz.