Quem eram os dois cineastas brasileiros que morreram em queda de avião no Pantanal

Os cineastas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha e Rubens Crispim Jr estão entre as quatro vítimas da queda de um avião de pequeno porte no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana.

O acidente ocorreu na noite desta terça-feira, 23. Eles viajavam junto com o arquiteto e urbanista chinês Kongjian Yu, considerado um dos maiores do mundo. Os dois gravavam um documentário sobre o arquiteto.

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz era sócio da Olé Produções. Em postagem nas redes sociais, a empresa confirmou as mortes e lamentou as perdas. O cineasta assinou a direção da série "Dossiê Chapecó: O Jogo por Trás da Tragédia" pela Pacha Films, que retrata o acidente aéreo que ocorreu em novembro de 2016 e vitimou jogadores e comissão técnica da Chapecoense, além de jornalistas. A produção foi indicada para o Emmy Internacional para WBD/HBO.