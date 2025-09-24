Região onde caiu avião em MS teve gravação da novela 'Pantanal' e fazenda da família Rondon

A queda de um avião no Pantanal na Fazenda Barra Mansa, em Aquidauana (MS) matou um dos mais renomados arquitetos chineses, dois documentaristas brasileiros e o piloto na noite dessa terça-feira, 21. A região foi fundada por um primo do Marechal Cândido Rondon, que desbravou o oeste brasileiro e foi pioneiro na proteção das comunidades indígenas.

O avião caiu próximo à pista de pouso do hotel-fazenda e explodiu. Morreram o arquiteto chinês Kongjian Yu, os cineastas Luiz Ferraz e Rubens Crispim Jr., e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

O primo do marechal, Aniceto Rondon recebeu as terras como herança de família e, na década de 1940, atendendo a um desejo de sua mulher, Jandyra, construiu a casa sede em uma curva do Rio Negro.