SP: 14 policiais da Rota acusados de matar dois homens são absolvidos

O caso

As vítimas, Hebert Lúcio Rodrigues Pessoa e Weberson dos Santos Oliveira, foram mortas com 16 disparos em agosto de 2015. Na época, os policiais afirmaram que houve perseguição e troca de tiros contra três suspeitos, na Avenida Doutor Felipe Pinel, em Pirituba.

A investigação, porém, apontou contradições na versão dos PMs. De acordo com a Corregedoria da Polícia Militar, uma testemunha relatou que uma das vítimas havia sido presa em Guarulhos, momentos antes do suposto tiroteio, a cerca de 30 quilômetros do local da ocorrência.

Essa diferença levantou a hipótese de que as mortes não teriam ocorrido onde os policiais relataram.

Ainda segundo a Corregedoria, quatro agentes efetuaram quatro disparos cada um, o que reforçou a suspeita de abuso. Eles chegaram a ser presos temporariamente, mas foram soltos após decisão judicial.

A mesma testemunha também afirmou que praticava furtos a residências em Diadema em parceria com Hebert. O veículo usado na fuga estaria vinculado a esses crimes. Ao ser informado da prisão do comparsa pela Rota, o homem teria avisado a família de Hebert, que buscou o jovem em delegacias de Guarulhos, sem encontrá-lo.