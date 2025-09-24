Tarcísio quer colocar presos para trabalhar na limpeza de estragos provocados pelas chuvas

O coronel Henguel Ricardo, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo, classificou a iniciativa como um "recurso adicional". "É uma força complementar, uma forma de restabelecer mais rapidamente a normalidade dentro dos municípios", disse.

"O governador Tarcísio, logo pela manhã, já determinou que, dentro do Estado, fossem iniciadas essas tratativas. Cajamar já tem a informação de que foi autorizado esse pronto emprego", acrescentou o coordenador da Defesa Civil.

Na segunda-feira, o Estado de São Paulo foi atingido por fortes tempestades, que deixaram um rastro de danos em diferentes cidades. Ao todo, foram registradas 33 ocorrências causadas por vendavais, destelhamentos, quedas de árvores, desabamentos e colapso de estruturas.

Hospitais, escolas, creches e estabelecimentos comerciais e industriais tiveram o funcionamento afetado. Aulas da região metropolitana de São Paulo foram canceladas e uma fábrica da Toyota, em Porto Feliz, suspendeu as atividades após ficar altamente danificada.

Dados da Defesa Civil apontam que 24 pessoas ficaram feridas, enquanto oito ficaram desabrigadas e 33 desalojadas em todo o Estado. Nenhum óbito ou desaparecimento foi registrado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram contabilizados 792 chamados para quedas de árvores, 27 para desabamentos e 21 para enchentes entre a meia-noite e as 18h da última segunda-feira somando todas as cidades paulistas.