Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 32,3%, afirma Sabesp

O Sistema de Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), administrado pela Sabesp, apresentou variações negativas no armazenamento entre os dias 23 e 24 de setembro. O volume total caiu de 32,4% (629,77 hectômetros cúbicos) para 32,3% (629,39 hm3), refletindo uma redução de 0,1 ponto porcentual.

É o menor volume para a data desde 2015, quando a região sofreu com uma crise hídrica histórica. Em 24 de setembro daquele ano, os reservatórios operaram com apenas 10,9% do volume total.

Apenas dois mananciais apresentaram queda de volume, indicando recuperação após quedas recentes e alta na véspera. O Sistema Cantareira passou de 29,6% para 29,4%, com uma diminuição em hm3 de 290,65 para 289,14. O Alto Tietê reduziu de 25,8% para 25,7%, com a capacidade passando de 144,44 hm3 para 144,24 hm3.