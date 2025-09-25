'Careca do INSS' depõe hoje na CPMI que investiga descontos ilegais

O empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", depõe hoje na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) que investiga fraudes em aposentadorias e benefícios pagos pela Previdência Social, a partir das 9h.

"Careca" está preso desde 12 de setembro, após operação da Polícia Federal autorizada pelo ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal). Na semana passada, ele se recusou a prestar depoimento à CPMI.

A investigação da PF aponta o Careca do INSS como um dos mentores do esquema de descontos indevidos nas aposentadorias. Com esses valores, o empresário teria construído um patrimônio milionário.