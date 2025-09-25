Cinco alunos são baleados em escola de Sobral, no Ceará; dois morreram

Dois alunos morreram e três ficaram feridos após serem baleados na Escola Estadual Luis Felipe em Sobral, interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira, 25. O crime ocorreu na hora do intervalo, quando dois indivíduos passaram atirando da calçada, pela grade da escola. Os mortos tinham 16 e 17 anos e foram atingidos no estacionamento do colégio. Não há informações sobre o estado de saúde dos estudantes feridos, que foram encaminhados para a Santa Casa.

Foram encontradas droga e uma balança de precisão com um dos alunos assassinados dentro da escola. Há informações também de que o estudante baleado estaria vendendo entorpecentes dentro da escola.

O ataque foi motivado por disputa ao tráfico de drogas, e não um atentado de extremistas, como em Realengo (Rio, 2011), Suzano (SP, 2019) e Blumenau (SC, 2024).