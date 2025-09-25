Assine UOL
Cotidiano

Cinco alunos são baleados em escola de Sobral, no Ceará; dois morreram

Dois alunos morreram e três ficaram feridos após serem baleados na Escola Estadual Luis Felipe em Sobral, interior do Ceará, na manhã desta quinta-feira, 25. O crime ocorreu na hora do intervalo, quando dois indivíduos passaram atirando da calçada, pela grade da escola. Os mortos tinham 16 e 17 anos e foram atingidos no estacionamento do colégio. Não há informações sobre o estado de saúde dos estudantes feridos, que foram encaminhados para a Santa Casa.

Foram encontradas droga e uma balança de precisão com um dos alunos assassinados dentro da escola. Há informações também de que o estudante baleado estaria vendendo entorpecentes dentro da escola.

O ataque foi motivado por disputa ao tráfico de drogas, e não um atentado de extremistas, como em Realengo (Rio, 2011), Suzano (SP, 2019) e Blumenau (SC, 2024).

O governo afirma te reforçado o efetivo policial na região para capturar os suspeitos.

A Escola Luiz Felipe, no bairro Campos Velhos, tem 1150 alunos de ensino médio. Seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) é 4,6, o mesmo registrado na média do Estado. O Ceará tem o 3º maior Ideb do País; o índice é o mais importante indicador da qualidade da educação.

O governador do Ceará, Elmano Freitas (PT), acompanhou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sua viagem aos Estados Unidos para a Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Além de reforço policial em toda a região para capturar os criminosos, determinei a ida da cúpula da Segurança Pública ao município para a adoção de todas as medidas que forem necessárias", escreveu Elmano nas redes sociais.

Também estava na comitiva o ministro da Educação, Camilo Santana, que é do Ceará. Nesta manhã, Santana publicou que estava voltando ao Brasil. O Estadão tentou contato com o ministro, mas ainda não obteve resposta.

Sobral está entre as cidades mais violentas do País

Segundo a última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Sobral é a 12ª entre as cidades mais violentas do Brasil, com taxa de 59,9 homicídios por 100 mil habitantes.

O município aparece ao lado de outros quatro cearenses entre os 20 mais violentos do País: Maranguape (1º), Caucaia (8º), Maracanaú (9º) e Itapipoca (11º), esses quatro na Grande Fortaleza.

Dados do Atlas da Violência 2024, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e do Fórum de Segurança Pública, apontam a presença de quatro facções criminosas no Estado: Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) , Guardiões do Estado (GDE) e Massa Carcerária.

Sobral vê o predomínio de criminosos do CV, com forte oposição de integrantes do GDE. O Ceará é um dos Estados onde há também elevadas taxas de violência no interior.

Nos últimos anos, Sobral se tornou um modelo de educação no País e até no exterior por seu desempenho em avaliações. Os resultados mais expressivos foram em alfabetização das crianças, que colocaram a cidade no topo do ranking do Brasil. Sobral tem atualmente no ensino fundamental um Ideb de 9,6, que está entre os mais altos do País.

População pode enviar denúncias

A população pode repassar informações que auxiliem nas investigações para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As denúncias podem ser feitas ainda para o número (88) 3677-4291, da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos. (Com colaboração de Paula Ferreira e Gonçalo Junior)

