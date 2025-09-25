'Invernico' derruba temperaturas em SP; máxima não passa dos 17 ºC

A presença de um ar frio de origem polar combinado com o céu nublado mantém as temperaturas muito abaixo do que seria esperado para os últimos dias de setembro. Nesta quinta-feira, a expectativa é de mais um dia frio na cidade de São Paulo. Previsão é de céu encoberto com chuviscos intermitentes, o que vai proporcionar mais um dia de pequena amplitude térmica na capital paulista.

Conforme a Climatempo, a primeira semana da primavera está sendo marcada com clima de "invernico" na capital e cidades da região da Grande São Paulo. "O predomínio de céu nublado, chuva e o ar frio de origem polar sobre a região vão impedir a elevação da temperatura", estima a empresa de meteorologia.

A Climatempo prevê que, até amanhã, os termômetros não marquem mais do que 20°C na capital paulista. A expectativa será de mais um dia de céu nublado a encoberto e garoa ocasional.