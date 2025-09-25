'Invernico' derruba temperaturas em SP; máxima não passa dos 17 ºC

A presença de um ar frio de origem polar combinado com o céu nublado mantém as temperaturas muito abaixo do que seria esperado para os últimos dias de setembro. Nesta quinta-feira, a expectativa é de mais um dia frio na cidade de São Paulo. Previsão é de céu encoberto com chuviscos intermitentes, o que vai proporcionar mais um dia de pequena amplitude térmica na capital paulista.
Conforme a Climatempo, a primeira semana da primavera está sendo marcada com clima de "invernico" na capital e cidades da região da Grande São Paulo. "O predomínio de céu nublado, chuva e o ar frio de origem polar sobre a região vão impedir a elevação da temperatura", estima a empresa de meteorologia.
A Climatempo prevê que, até amanhã, os termômetros não marquem mais do que 20°C na capital paulista. A expectativa será de mais um dia de céu nublado a encoberto e garoa ocasional.
No sábado, a quantidade de nuvens diminui e a sensação de frio ainda se intensifica durante a madrugada. No domingo, a previsão indica que a temperatura máxima vai começar a subir, amenizando o frio.
Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:
- Quinta-feira: entre 13ºC e 14ºC;
- Sexta-feira: entre 12ºC e 17ºC;
- Sábado: entre 12ºC e 21ºC;
- Domingo: entre 12ºC e 26ºC.
Nova estação
A primavera teve início na segunda-feira, com frente fria que causou fortes chuvas e fortes ventos na capital paulista e outros municípios do estado de São Paulo.
A expectativa é que a nova estação apresente um aumento gradual das chuvas entre o Sudeste e o Centro-Oeste do País, segundo a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo Ok. A estação termina no dia 21 de dezembro.
