Coopavel faz primeiro abate de lote produzido por um integrado

São Paulo, 25 - A Coopavel informou ter começado nesta semana o abate do primeiro lote de peixes provenientes de um integrado. Até então, o frigorífico vinha processando apenas tilápias adquiridas de terceiros. "O alojamento de 200 mil tilápias ocorreu em 21 de janeiro de 2025, distribuídas em quatro tanques. O início do abate acontece oito meses depois, com a retirada de um tanque de 45 mil peixes, cada um com peso médio de 880 gramas", contou em nota.Ainda conforme a cooperativa, o frigorífico atinge produção de 15 toneladas por dia. "A expectativa é de que, com a conclusão da automatização prevista para fevereiro de 2026, a capacidade suba para 30 toneladas diárias. Atualmente, o Fripeixe produz filé congelado e resfriado, posta e tilápia inteira, atendendo clientes no Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Tocantins."Em dezembro de 2024, a Coopavel adquiriu a Pescados Cascavel, consolidando sua entrada na piscicultura.