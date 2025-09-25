Eduardo critica senadores que derrubaram PEC da Blindagem: 'Estão desconectados do povo'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais ontem para criticar a decisão unânime da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal de rejeitar a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) das Prerrogativas, conhecida como "PEC da Blindagem". Ele classificou a rejeição como um impedimento à criação de garantias e fez críticas ao sistema judiciário brasileiro.

"A PEC que o Senado enterrou tentava criar mecanismos de proteção contra o regime de exceção implementado por um Judiciário corrupto e aparelhado. Blindagem já existe, para os corruptos, comparsas e cúmplices dos agentes do regime que estão no Judiciário", escreveu Eduardo Bolsonaro.

O deputado também criticou o Judiciário, afirmando que "só vai para a cadeia parlamentar que ousa pensar diferente dos dogmas da extrema esquerda no poder. Parlamentar corrupto goza de todas as blindagens que seus comparsas no poder permitem", criticou em referência à recente condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) por liderar organização criminosa e tentativa de abolir o Estado democrático de Direito.