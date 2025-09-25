Espero que haja desdobramentos de operações da Receita contra o crime organizado, diz Haddad

A Operação Spare também conta com a participação da Receita Federal, da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão.

Perguntado sobre a possibilidade de esse tipo de ação ser feita em conjunto com as Forças Armadas, Haddad afirmou que acha essa seja uma atribuição do Poder Civil.

"Salvo o melhor juízo, eu penso que é o poder civil que tem que se organizar para combater o crime organizado", declarou.

O ministro declarou ainda que, para completar as medidas legais de cerco ao crime organizado, ainda é preciso aprovar, na Câmara, o projeto do devedor contumaz.

"Nós precisamos da votação na Câmara do Devedor Contumaz, que ainda não aconteceu. Porque o Brasil tem uma legislação frouxa em relação a práticas reiteradas de fraude", completou.

Ele citou que já colocou as fintechs no mesmo arcabouço jurídico dos demais bancos e que uma fake News sobre o Pix atrapalhou que essa medida fosse colocada em prática no início do ano.