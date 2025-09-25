EUA vendem 1,92 milhão de t de milho da safra 2025/26, revela USDA

São Paulo, 25 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 1,92 milhão de toneladas de milho da safra 2025/26, já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 18 de setembro, informou nesta quinta-feira, 25, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O ano comercial teve início em 1º de setembro.Os principais compradores na semana foram México (891,1 mil t), destinos não revelados (290,7 mil t), Colômbia (190,9 mil t), Espanha (97,1 mil t) e Japão (86,9 mil t).O total vendido ficou acima do projetado por analistas, que estimavam vendas de 1,00 milhão até 1,80 milhão de toneladas na semana. As exportações na semana somaram 1,316 milhão de toneladas. Os principais destinos foram México (491 mil t), Japão (331,6 mil t), Colômbia (162,4 mil t), Espanha (97,1 mil t) e Irlanda (60,2 mil t). *Com informações da Dow Jones Newswires