EUA vendem 539,8 mil t de trigo da safra 2025/26, mostra USDA

São Paulo, 25 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 539,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 18 de setembro, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 25, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa ganho de 43% ante a semana anterior, e alta de 37% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Filipinas (116 mil t), Itália (86,9 mil t), Indonésia (77,4 mil t), Japão (58,1 mil t) e Bangladesh (55 mil t), que compensaram cancelamentos de Nigéria (12,5 mil t), Espanha (12 mil t), Tailândia (2 mil t), destinos não revelados (1,4 mil t) e Venezuela (200 t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O total vendido ficou mais perto do teto da faixa estimada por analistas do mercado, de 300 mil a 600 mil toneladas.As exportações somaram 896 mil toneladas na semana, aumento de 16% ante a semana anterior, e de 18% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Filipinas (132 mil t), Indonésia (83,8 mil t), México (82,7 mil t), Venezuela (71,9 mil t) e Vietnã (69,6 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires