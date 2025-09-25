Governistas barram convocação de ex-assessor de senador à CPMI do INSS

A base do governo conseguiu barrar a convocação de Gustavo Marques Gaspar, ex-assessor do senador Weverton Rocha (PDT-MA), e de Silas Bezerra de Alencar, sócio de empresa que teria pagado passagens para representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), para prestarem depoimento à CPMI do INSS.

Os requerimentos foram rejeitados em sessão realizada nesta quinta-feira, 25, antes do depoimento de Antônio Carlos Camilo, o "Careca do INSS".

Como revelou o Estadão, Gustavo Marques Gaspar foi sócio do haras da família do deputado Juscelino Filho (União-MA), ex-ministro das Comunicações. Juscelino é amigo e padrinho dos filhos do senador Weverton Rocha.