Motta afirma não haver 'sentimento de traição' após Senado rejeitar blindagem

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que não há "sentimento de traição" em relação ao Senado após a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) das Prerrogativas, popularmente conhecida como "PEC da Blindagem". Ele disse ainda que respeita a posição dos senadores. As declarações foram feitas nesta quinta-feira, 25, a jornalistas na Câmara.

De acordo com Motta, porém, o Senado estava ciente das "movimentações" na Câmara em relação à proposta. Na semana passada, os deputados deram 354 votos em primeiro turno e 344 votos em segundo turno em favor da PEC.

"Nós temos uma boa relação com o presidente do Senado, a quem respeitamos. Sempre quando tratamos de temas polêmicos como esse, é natural que o presidente de uma Casa converse com o presidente da outra. Então, o Senado estava, sim, atento às movimentações da Câmara sobre esse tema", declarou Motta.