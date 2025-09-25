PCC usa rede de hotéis e motéis para lavar dinheiro, aponta investigação

Postos de combustíveis e uma rede de hotéis e motéis com unidades em diversas cidades do Estado de São Paulo são usados para lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC), segundo investigação do Ministério Público e da Receita Federal. Os documentos, ao qual o Estadão teve acesso, ainda apontam que a facção opera com contadores próprios. Um dos investigados possui procuração de mais de 200 empresas do ramo de posto de combustível junto à Receita Federal.

Nesta quinta-feira, 25, uma nova operação do MP mira o esquema do PCC em exploração de jogos de azar e comércio de combustíveis adulterados. São cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em 35 endereços.

De acordo com o MP, a fintech, por meio da qual a organização criminosa movimenta milhões de reais, é a mesma utilizada pelos alvos da Operação Carbono Oculto, realizada em 28 de agosto.