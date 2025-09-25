Quem era o último sobrevivente de povo indígena do Maranhão

O indígena Aurá, considerado o último sobrevivente de um dos povos originários do Maranhão, morreu no último sábado, 20, aos 77 anos, em Zé Doca (a cerca de 230 quilômetros de São Luís), em decorrência de insuficiência cardíaca e respiratória.

A morte foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 25, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Segundo a entidade, o falecimento de Aurá marca o fim "de uma trajetória de isolamento e resistência de um povo possivelmente extinto".

Aurá foi avistado pela primeira vez em 1987 e costumava rejeitar o contato com outros povos indígenas. Ele e o irmão, Auré, mantiveram-se fiéis à própria língua e costumes, apesar dos esforços da Funai em promover a reintegração social da dupla com outras comunidades.