Barroso diz que País vai se pacificar após julgamento de todos os núcleos da trama golpista

Na conversa, Barroso relatou que estava nos EUA quando recebeu a notícia da sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros e que, na ocasião, "nunca passou pela cabeça que pudesse vir a Magnitsky". Ainda de acordo com Barroso, a Corte deve aguardar o fim do julgamento de todos os núcleos sobre a trama golpista para atuar contra as sanções impostas pelos EUA.

"Já estamos atuando para desfazer narrativa", afirmou. Para ele, as autoridades americanas "foram convencidas" de uma narrativa falsa sobre a existência de uma ditadura do Judiciário no Brasil: "A narrativa que prevaleceu foi a de quem tentou dar um golpe e não conseguiu". Ele afirmou que uma das sugestões que fez ao Executivo foi a contratação de um escritório de lobby para atuar nos EUA.

O ministro relatou ter conversado brevemente ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na posse da nova gestão do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ele disse que o presidente parecia "otimista e cauteloso" em relação ao avanço do diálogo com Trump. Lula havia acabado de voltar dos EUA, onde esteve frente a frente com o presidente americano pela primeira vez. Uma conversa entre os dois está prevista para a próxima semana. "E o presidente Lula, se você deixar ele falar, ele é convincente", afirmou o ministro do STF.

Barroso disse que não tem planos de "deixar o Supremo prontamente, muito menos o Brasil". Ele não negou nem confirmou os rumores de que deve antecipar a sua aposentadoria, prevista para 2033, quando ele completa 75 anos. O ministro afirmou que recebeu recentemente mais de um convite de instituições acadêmicas para visitar os EUA, como da Universidade de Princeton e da Universidade de John Hopkins. Seu visto foi suspenso pelos EUA em julho, assim como o de mais sete ministros da Corte.

O ministro disse que trabalha em um projeto para quando deixar a presidência do Tribunal: um livro de memórias, que já está em processo de escrita. "Vou contar como vi a vida", disse. Ele também espera "sair do radar" assim que deixar o cargo.

Ministro cita possibilidade de controle de processo de impeachment