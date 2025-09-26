China realiza auditoria sanitária no RS, passo estratégico para reabertura

São Paulo, 26 - O Rio Grande do Sul recebeu, na terça e quarta-feira, 24, uma missão oficial da China para auditoria nos sistemas de defesa sanitária animal e inspeção de produtos de origem animal, informou a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) em nota. A visita é considerada como passo estratégico para a reabertura do mercado chinês às exportações de carne de frango gaúcha, suspensas desde julho de 2024.A comitiva, formada por seis auditores chineses, foi acompanhada por fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária, técnicos da Seapi e representantes da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Na terça, o grupo inspecionou uma granja de genética em São José do Hortêncio e uma propriedade de frango de corte em Pareci Novo. No dia seguinte, esteve em um abatedouro exportador em Bom Princípio.Segundo o chefe da Divisão de Defesa Sanitária Animal da Seapi, Fernando Groff, a auditoria é uma chance para comprovar a robustez do sistema de vigilância gaúcho. "É a oportunidade de demonstrar a eficiência dos controles sanitários aplicados no Rio Grande do Sul, garantindo a condição de livre de doenças que impactam no mercado de exportação, como é o caso de doença de Newcastle e influenza aviária de alta patogenicidade", afirmou, na nota.As exportações de frango do Rio Grande do Sul para a China foram interrompidas em 2024 após a confirmação de um foco isolado da doença de Newcastle em Anta Gorda, no Vale do Taquari. Quando o setor se preparava para retomar as vendas, um caso de influenza aviária registrado em Montenegro, em maio deste ano, adiou novamente a liberação. O status sanitário do Estado já foi restabelecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).