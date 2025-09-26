Conab promove leilões de Pepro e PEP para feijão na quarta e na quinta-feira

São Paulo, 26 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza nos próximos dias 1º e 2 de outubro leilões públicos de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural (Pepro) e de Prêmio para Escoamento de Produto (PEP) para feijão. Ao todo, serão ofertadas 16,2 mil toneladas de Pepro e outras 16,2 mil toneladas de PEP para produtores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. "A novidade é que, dessa vez, não haverá limite por produtor para participar da subvenção. Com isso, os produtores podem participar do Pepro e também vender às empresas que contratarem o PEP", disse a Conab em nota. Os leilões marcados para o dia 1º de outubro são destinados à participação da agricultura familiar. A Conab vai ofertar 6,48 mil toneladas de Pepro de feijão-preto exclusivamente para os agricultores e agricultoras familiares, bem como suas cooperativas sediadas nos estados da região Sul do País. No mesmo dia, serão oferecidas outras 6,48 mil toneladas de PEP para indústrias de beneficiamento e comerciantes de feijão-preto do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira, 2, o leilão Pepro será realizado para todos produtores, cooperativas, inclusive agricultores familiares. O mesmo ocorre com a operação de PEP, em que as indústrias de beneficiamento e comerciantes do grão deverão comprovar a compra do feijão-preto in natura de agricultores, inclusive da agricultura familiar, pelo preço mínimo e o posterior escoamento do produto.