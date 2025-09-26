Há cuidado para definir, no momento certo, o melhor candidato possível a presidente, diz Kassab

Segundo Kassab, o campo da centro-direita pode estar unido tanto no primeiro quanto no segundo turno. Ele avaliou que Tarcísio tem grandes chances de unificar as forças já na largada da disputa. Caso o governador decida não concorrer, acrescentou, a convergência pode ocorrer em outro momento da eleição.

Questionado se o governador estaria mais inclinado a não disputar a Presidência, Kassab respondeu que Tarcísio tem afirmado isso reiteradamente e destacou que, da parte do PSD, qualquer decisão será respeitada, seja pela reeleição em São Paulo ou por uma eventual candidatura nacional.

O secretário afirmou ainda que o jantar oferecido na última segunda-feira (22) ao governador Ratinho Junior (PSD-PR) não teve conotação eleitoral, já que o encontros teria sido suprapartidário e reuniu lideranças de diferentes legendas. Nos bastidores, há a avaliação de que Kassab estaria trabalhando para impulsionar Ratinho diante dos recuos de Tarcísio.

Sobre a eleição presidencial em 2026, Kassab disse considerar prematuro qualquer prognóstico, mas destacou que confia no futuro da política brasileira, citando uma nova geração de governadores e lideranças "muito bem preparadas" para comandar o País. Reforçou que Tarcísio tem feito "excelente gestão" em São Paulo e reúne todas as condições para ser um bom candidato à Presidência. Ainda assim, ponderou que o governador tem circunstâncias e compromissos com o Estado e precisa avaliar o cronograma de sua carreira em conjunto com o plano de governo paulista.

Ele não comentou sobre a possibilidade de ser candidato a vice-governador na chapa de Tarcísio no ano que vem. O entorno do chefe do Executivo paulista afirma que Kassab não deve ser o escolhido para o posto, apesar de sua clara intenção para tal.

Anistia