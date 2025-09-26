Leite diz esperar que Lula 'aproveite' elogio de Trump e abandone 'marketing' da soberania

Governador avalia alternativas do PSD para 2026

Eduardo Leite salientou que "as coisas ainda estão se movendo" no cenário eleitoral e defendeu a legitimidade de suas aspirações presidenciais e das do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD). Mais cedo, no mesmo evento da organização Comunitas em São Paulo, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que o candidato apoiado pelo partido pode ser tanto um deles quanto o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), decisão que será tomada no momento adequado. Para isso, será preciso aguardar a definição do próprio Tarcísio.

"Não acho que há indecisão (de Tarcísio). Nem vi que ele dizer em algum momento que ele iria (disputar Presidência). Sempre vi ele ressaltando que estará em São Paulo", afirmou Leite. "Tenho muito apreço e respeito pelo governador Tarcísio. Temos muita sintonia em relação a projetos, agenda de parcerias público-privadas (PPPs), concessões, privatizações."

Ele reconheceu ter divergências em alguns pontos, especialmente em relação ao ex-presidente Bolsonaro, mas ressaltou que sempre manteve capacidade de diálogo. Destacou que a política é, justamente, a arte de conversar entre diferentes e não apenas com os próprios aliados.

Na avaliação dele, seja Tarcísio ou qualquer outro, quem quiser vencer em um cenário polarizado precisará ir além de tentar cooptar o centro: será necessário fazer gestos claros e assumir compromissos de razoabilidade e sensatez. Nesse contexto, Leite citou como exemplo sua divergência com Tarcísio em relação à anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).