Lula: ação judicial britânica do desastre de Mariana 'não deu em nada' por não ser 'factível'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta sexta-feira, 26, que o processo coletivo de indenização movido na Inglaterra para ressarcir as vítimas do rompimento da barragem de Mariana (MG) "não deu em nada" porque não era "factível".

"Eu disse: 'Não é preciso ninguém abandonar o processo que vai dar mais para ficar com esse que vai dar menos. Pega esse e depois vê se vai dar mais'. O que acontece é que o que ia dar mais não deu nada, porque não era factível", declarou o presidente durante evento em Brasília para instalar conselho popular para fiscalizar a reparação dos danos da barragem, rompida em 2015.

O conselho administrará recursos do Novo Acordo do Rio Doce, com montante estimado de R$ 170 bilhões. A maior fatia é do governo federal, com R$ 49 bilhões. Os valores poderão ser usados em eixos como economia popular e solidária; segurança alimentar e nutricional; educação popular; tecnologias sociais e ambientais; promoção do esporte e lazer; culturas e mídias locais; e defesa da terra e do território.