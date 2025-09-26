Márcio Macêdo diz que Lula nunca falou em demissão e reclama de 'cerco político'

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macêdo, desmentiu nesta sexta-feira, 26, rumores de que vá deixar o governo. Ele reclamou de sofrer um "cerco político" desde que se tornou auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que o chefe do Executivo nunca tratou com ele sobre uma mudança na pasta.

"O presidente nunca tratou comigo sobre saída do ministério e eu reconheço que ele tira e bota a hora que ele quiser. Não tem problema nenhum sobre isso. No mais, é cerco político, é disputa, faz parte da política", afirmou Macêdo em coletiva no Palácio do Planalto.

Macêdo também listou as outras vezes em que a saída dele do cargo foi ventilada. "Posso pedir música no Fantástico três vezes", afirmou, em referência ao quadro do programa da TV Globo em que um jogador escolhe uma canção por marcar três gols em uma mesma partida.