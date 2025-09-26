Motta diz que Lula está 'caminhando para uma quarta eleição'

Ao longo de sua participação, Motta destacou que o papel do Parlamento "não é derrotar tudo o que o governo federal manda" por pressão política da oposição. Durante evento da organização Comunitas, em São Paulo, Motta disse que a Casa deve priorizar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança e a reforma administrativa nos próximos meses.

"Mostrei a eles (oposição) que o papel do Parlamento não é derrotar tudo que o governo manda por pressão política. O papel do Parlamento é melhorar a proposta", afirmou.

"E é isso que temos que fazer: ouvir governadores, prefeitos e entregar uma proposta melhor à sociedade."

Ao longo do painel Segurança Pública: Fortalecimento da Justiça e Reforma da Legislação, ao lado do relator José Mendonça Bezerra Filho (União Brasil-PB), Motta salientou que a agenda da Câmara esteve voltada a outros temas, por isso o debate sobre segurança não avançou. Segundo ele, a escolha de Mendonça como relator buscou evitar a polarização, apesar da orientação de centro-direita do deputado.

"Não se trata de interferir na responsabilidade dos Estados, nem de tirar a competência dos governadores. Pelo contrário: os governadores precisam vir ao debate, colaborar com sua experiência do dia a dia e trazer a realidade de seus Estados", disse Motta, referindo-se aos gestores estaduais que têm se manifestado contra a PEC.

"Os Estados hoje têm maior responsabilidade na segurança pública, mas também é preciso envolver os gestores municipais, que podem, com as guardas municipais e o policiamento de trânsito, ajudar numa cooperação com as polícias."