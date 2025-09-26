Neurociência e IA podem ser 'tutores' dos estudantes na hora de prestar vestibular

"Alternar entre a leitura, a matemática, a gramática, em vez de focar por horas seguidas em apenas um, é super contraintuitivo, mas o nosso cérebro funciona melhor assim, porque ele se sente mais desafiado, ou seja, ele é mais ativado e isso melhora a retenção", explica Maia.

11. Cuidado com o sistema de recompensas

Usar o sistema de recompensas - como por exemplo "se eu cumprir com o planejamento de estudos de hoje posso assistir a um filme mais tarde" - pode funcionar para parte dos estudantes, mas deve ser usado com cautela, alerta Maia. Para algumas pessoas, isso pode ser uma forma de se punir, atrapalhando a confiança e a autoestima.

"Estudantes, vestibulandos especificamente, são pessoas muito rápidas para se punir e julgar que não estão fazendo o suficiente. A sua vida não se resume aos seus estudos, ela está acontecendo independentemente da quantidade que você consegue estudar", diz a neuropsicóloga.

"Muitos pensam: 'não estudei, portanto eu não vou fazer o meu esporte'. Aí ele fica mal e no celular, o que é pior, sendo que talvez o seu esporte te ajude a querer estudar. Então, não seja tão duro consigo", completa.

Ela explica ainda que o comportamento autopunitivo não funciona. "A gente não aprende por punição, aprendemos por recompensa", diz. "É melhor você comemorar que você estudou do que se punir por não ter estudado".