Pasta da Saúde quer reduzir recusa à doação de órgãos e priorizar transplantes para crianças

O Brasil realizou 14,9 mil transplantes no primeiro semestre de 2025, o maior da série histórica, com um crescimento de 21% em relação a 2022. Mas, cerca de 80 mil pessoas ainda aguardam por um transplante.

Hoje, quase metade (45%) das famílias recusa a doação de órgãos mesmo quando o parente falecido tem condições de ser doador. O objetivo da pasta é chegar, no longo prazo, a 90% de autorizações - assim como acontece na Espanha, que tem a maior taxa de doação de órgãos por milhão de habitantes do mundo.

O governo também divulgou a meta de zerar a fila do transporte de córnea, considerando o tempo máximo de espera de seis meses. Além disso, crianças e adolescentes passarão a ter prioridade em todas as filas de transplantes.

A maioria dos transplantes de órgãos é fruto da doação de pessoas que tiveram morte encefálica. Um único doador pode salvar diversas vidas - ou aumentar a qualidade de vida dos receptores.

"Fortalecer o programa nacional de transplantes salva vidas, alivia o sofrimento das famílias, dá outro sentido de vida para parentes de doadores, com a possibilidade de relembrar aquela figura querida no paciente que recebeu a doação", disse Padilha.

Do total de transplantes realizados no País, 85% são feitos pelo SUS, o maior sistema público de saúde em número de transplantes no mundo. Em números absolutos, o Brasil ocupa a terceira posição mundial, atrás apenas de Estados Unidos e China.