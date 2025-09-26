Polícia e MP fazem operação contra tráfico e lavagem de dinheiro do PCC

A Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo realizam nesta sexta-feira, 26, uma operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro do crime organizado. A ação têm como foco três alvos com mandado de prisão expedidos pela Justiça. Segundo apurou o Estadão, os envolvidos teriam envolvimento com o PCC.

"A ação visa cumprir sete mandados de busca e apreensão. Os trabalhos acontecem na região metropolitana de São Paulo e interior do Estado", disse a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Integrantes do 5º e 14º Batalhões de Ações Especiais de Polícia (BAEP) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), núcleo Sorocaba, também participam da ação.