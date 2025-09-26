Presidente do Conselho de Ética diz que caso Eduardo Bolsonaro será votado até o fim do ano

O presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, Fabio Schiochet (União Brasil-SC), estima que o relatório do processo que pode cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja votado até o fim deste ano. Nesta sexta-feira, 26, Schiochet escolheu Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG) como relator do caso.

"A gente não pode atropelar de nenhuma maneira o rito do processo no Conselho de Ética. Quando se fala em 40 dias, eu acho muito precoce a data. Mas eu imagino que consigamos terminar isto até o final deste período legislativo deste ano. No final de novembro, começo de dezembro, vamos conseguir votar esse relatório do deputado Marcelo Freitas", disse Schiochet à CNN Brasil.

Há quatro processos contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em tramitação no Conselho de Ética. O processo escolhido para tramitar é de autoria do PT e diz que Eduardo atentou contra a soberania nacional e as instituições democráticas enquanto decidiu ir para os Estados Unidos durante licença parlamentar.