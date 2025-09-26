Qual o repertório e a bagagem cultural para redação do Enem e vestibular? Estudantes respondem

"Conceição Evaristo é uma autora brasileira negra que fala sobre a pauta feminista e sobre a pauta negra no Brasil, então foi super produtivo pra mim, já que o tema era a preservação da herança africana no território brasileiro", conta. "E também utilizei o conceito de lugar de fala, da Djamila Ribeiro".

Já Luísa usou como referências principais conceitos do ambientalista e filósofo brasileiro Ailton Krenak e o livro Nós uma antologia indígena (2021), de Maurício Negro, para a redação cujo tema era As relações sociais por meio da solidariedade.

"Como tenho muito interesse por essa perspectiva da literatura indígena, eu trouxe tanto Ailton Krenak quanto uma antologia de contos que chama Nós: uma antologia indígena para desenvolver o tema contrapondo as questões de solidariedade e falei da pandemia também, que a gente podia ver como a solidariedade afetou nossas relações sociais naquele momento", lembra a estudante.

Ela fala da importância de ler a lista de obras obrigatórias de outros vestibulares. Inclusive, ela conheceu o trabalho de Ailton Krenak por meio da lista de obras da Unicamp. "Talvez se eu não tivesse tido essa oportunidade de ter contato com outra lista, eu não teria o repertório que eu precisei no vestibular que eu passei de fato (Fuvest, da USP) e que eu estou aqui hoje fazendo faculdade", conta.

Como recomendação, ela cita os podcasts que ela mais ouvia durante a preparação para o vestibular: Rádio Escafandro, Ciência Suja e Mamilos, para consumir conteúdos dos mais diversos temas.

Giulia, por sua vez, deixa como indicação o premiado filme brasileiro Ainda Estou Aqui (2024), de Walter Salles, que trata "de um período marcante da história brasileira, a ditadura militar". Para ela, filmes como esse são "essenciais para a construção de uma visão crítica sobre os problemas do País", e lembra que os temas da redação do Enem se baseiam em problemáticas brasileiras.