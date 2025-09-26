SovEcon corta previsão de exportação de trigo russo e mantém para milho

São Paulo, 26 - As exportações de trigo da Rússia em 2025/26 devem somar 43,4 milhões de toneladas, estimou a SovEcon. O volume é 300 mil toneladas menor do que o projetado anteriormente, e marca a primeira revisão para baixo na temporada. Segundo a consultoria, revisões anteriores para cima refletiam perspectivas de melhora na safra, mas a demanda continua fraca, enquanto os embarques no início da temporada têm sido modestos. Além disso, a SovEcon aumentou sua previsão de embarques de cevada para 3,4 milhões de t, e manteve a de milho em 2,8 milhões de t. Com isso, a estimativa total de exportação de grãos subiu 200 mil toneladas, para 52,5 milhões de t.De acordo com a SovEcon, as exportações de trigo russo entre julho e setembro estão estimadas em cerca de 11 milhões de t, o início de temporada mais fraco desde 2022/23, quando o comércio foi afetado pelo início da guerra. Excluindo aquele ano, é o início mais fraco desde 2017/18, destacou. Os embarques do cereal entre julho e dezembro podem chegar a 23 milhões de t, com as exportações totais de grãos provavelmente não ultrapassando 30 milhões de t - abaixo da projeção do ministério da Agricultura, de 33 milhões, disse a consultoria.Além disso, a perspectiva é de que as exportações podem continuar lentas até outubro, antes de enfrentarem interrupções sazonais devido ao clima e maior concorrência da Austrália e da Argentina no fim do ano, pontuou a SovEcon. "Os compradores de trigo continuam cautelosos diante das colheitas robustas do Hemisfério Sul, mas compras no estilo mão a boca (compra no curto prazo) podem sair caro mais adiante na temporada", escreveu em nota o diretor da consultoria, Andrey Sizov.*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado