TJ-SP mantém afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu manter o afastamento do prefeito de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Marcelo Lima (Podemos). A decisão confirma a medida tomada em agosto deste ano.

A deliberação veio após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinar que o TJ-SP reavaliasse o afastamento, argumentando que a medida perdia força com o tempo. O STJ também destacou que Marcelo Lima foi eleito pelo povo e, por isso, teria o direito de exercer o cargo político.

O prefeito foi afastado após a Polícia Federal cumprir, em agosto, dois mandados de prisão preventiva, além de 20 mandados de busca e apreensão e ordens de quebra de sigilo bancário e fiscal. Ele é investigado por envolvimento em um suposto esquema de corrupção na administração municipal de São Bernardo do Campo. As ações ocorreram em São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá e Diadema - todas no estado de São Paulo.