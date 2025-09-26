Transporte ferroviário de grãos nos EUA aumenta 9% na semana encerrada em 13/9

São Paulo, 26 - O transporte ferroviário de grãos nos Estados Unidos somou 24.221 vagões na semana encerrada em 13 de setembro, de acordo com relatório do Departamento de Agricultura do país (USDA). O volume representa aumento de 9% ante a semana anterior e de 8% em relação ao período correspondente do ano passado.Já o transporte de grãos por barcaças totalizou 260.950 toneladas na semana encerrada em 20 de setembro. O volume representa aumento de 4% ante a semana anterior e queda de 48% em relação a igual período do ano passado.Na semana encerrada em 18 de setembro, 37 navios foram carregados com grãos em terminais do Golfo, 48% mais na comparação anual. Nos dez dias a partir de 19 de setembro, a expectativa era de que 42 navios fossem carregados, queda de 14% ante igual período do ano passado.