Tribunal internacional começa a julgar Brasil por mortes de 96 recém-nascidos em Cabo Frio, RJ

Segundo a comissão que levou o caso à Corte IDH, as vítimas nasceram com estado normal de saúde e a maioria das mães não teve problemas que colocassem em risco a vida dos bebês durante a gestação. Mesmo assim, eles foram levados para a UTI por conta de diferentes complicações, como problemas respiratórios, prematuridade ou falta de vagas em outros hospitais.

As famílias afirmam que, quando os bebês deram entrada na unidade, existia uma infecção hospitalar no local e que, mesmo sabendo dos riscos, os médicos decidiram internar os recém-nascidos no local, onde vieram a falecer. Os familiares também citam ter observado irregularidades no tratamento médico e falta de higiene.

Um laudo pericial elaborado pelo Instituto Fernandes Figueira da Fundação Oswaldo Cruz (IFF/Fiocruz), vinculado ao Ministério da Saúde (MS), concluiu que a taxa anormal de mortalidade registrada na Clipel não poderia ser explicada por outros fatores além da contaminação hospitalar.

Ações anteriores

Citando o relatório da investigação policial, a comissão alega que os laudos periciais apontaram negligência tanto dos diretores da Clipel quanto dos profissionais de saúde no atendimento aos bebês. Diante disso, foram abertos pelo menos cinco processos administrativos.

O primeiro ocorreu na Coordenadoria de Fiscalização Sanitária da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro (Cofisa), mas os familiares não obtiveram respostas sobre os desfechos da apuração.