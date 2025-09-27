Cris Pereira tem shows cancelados após condenação por estupro de vulnerável

Após ser condenado a 18 anos de prisão por estupro de vulnerável, ontem, 26, o humorista Cris Pereira teve cancelados os shows que faria neste fim de semana na região Sul do Brasil. O anúncio foi feito pela produtora Desfrontera no Instagram.

No perfil Circuito Desfrontera Comedy, a empresa demonstrou apoio ao artista, afirmando que "as notícias não condizem com a verdade" e que tem "plena convicção de que a verdade será exposta e de que a Justiça será feita em breve."

"Decidimos pelo cancelamento da turnê deste final de semana nas cidades de Palmas-PR, Herval DOeste-SC e Pinhalzinho-SC. Nossa prioridade é preservar a imagem não apenas do artista, mas também da pessoa Cris Pereira, bem como de seus familiares", consta em comunicado.