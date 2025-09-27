Deputado federal Mauro Benevides Filho sofre AVC e é internado

O deputado federal Mauro Benevides Filho (PDT-CE) sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) na tarde de sexta-feira, 26, e está internado, sob observação médica, segundo nota divulgada nas redes do próprio parlamentar.

A nota afirma que, de acordo com o boletim médico, "o parlamentar apresenta quadro clínico estável, encontra-se consciente, orientado e sem sequelas aparentes".

Benevides tem 66 anos e cumpre seu segundo mandato na Câmara dos Deputados.