Estado de SP registra duas mortes por intoxicação por metanol em setembro

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad), fez uma alerta para o registro de nove casos de intoxicação por metanol no Estado de São Paulo registrados no curto período de 25 dias.

Segundo a pasta, o número de ocorrências neste intervalo de tempo é considerado "fora do padrão". Isso sem considerar o risco de subnotificação, já que nem todos os casos chegam aos órgãos de vigilância e controle.

Conforme o Senad, a contaminação aconteceu após as vítimas consumirem, bebidas alcoólicas adulteradas, como gin, whisky, vodka, comercializadas em bares e festas.

A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo informou que Centro de Vigilância Sanitária monitora o trabalho dos municípios paulistas na fiscalização dos estabelecimentos de vendas de bebidas "envolvidos na comercialização e distribuição dos produtos contaminados".

"O CVS reforça que o consumo de bebidas alcoólicas de origem clandestina ou sem procedência confiável representa risco à saúde, já que podem conter substâncias tóxicas", diz a pasta.

Também chamado de álcool metílico, o metanol é um biocombustível altamente inflamável, que pode ser obtido por meio da destilação destrutiva de madeiras, processamento da cana-de-açúcar, ou de gases de origem fóssil.