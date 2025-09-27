Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio de SP

Um assalto na tarde de quinta-feira, 25, terminou em troca de tiros em um condomínio localizado na Avenida Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Dois homens armados, em uma motocicleta, anunciaram o assalto contra um casal, que estava do lado de fora do prédio.
Um guarda civil metropolitano, de folga, ouviu os gritos, viu o assalto em andamento pela janela e resolveu intervir.
Na versão do GCM, os bandidos o avistaram, apontaram a arma para cima e efetuaram os disparos na direção do agente. Da janela, o guarda revidou com alguns tiros.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP), ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir com os celulares das vítimas.
A SSP-SP afirma que a Polícia Civil investiga a ocorrência para localizar os criminosos. O caso foi registrado como roubo no 69º DP (Teotônio Vilela).
