Papa Leão 14 faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

O papa Leão 14 nomeou ontem o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, 66, para o cargo de secretário do Dicastério dos Bispos. Nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano, posição que já exerceu nos dois últimos quinquênios.

Montanari foi vice-camerlengo da Igreja Católica, ou seja, o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram funções administrativas após a morte do papa Francisco —ficando abaixo apenas do cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado camerlengo pelo próprio Francisco em 2019.

Por esse motivo, contribuiu diretamente na organização do velório e no sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, que morreu em abril deste ano.