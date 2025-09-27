PT indica mote da campanha de Lula em propaganda cheia de verde-amarelo e discurso de soberania

A imagem da enorme Bandeira do Brasil estendida na Avenida Paulista durante a manifestação do domingo 21, em contraponto à dos Estados Unidos - aberta por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, no ato de 7 de Setembro -, também aparecerá nas inserções do PT.

"Quando eu vi aquela bandeira dos EUA no 7 de Setembro, achei que fosse montagem. Como é que pode?", indagou Valadares. "Não poderíamos perder isso. Nosso programa terá muito verde, amarelo, azul e branco. Vamos mostrar as cores e as caras do Brasil, com a Amazônia, o sertão, os pampas e os grandes centros urbanos", completou o secretário de Comunicação do PT.

O destaque dos filmes será Lula na ONU dez dias depois da condenação de Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Assuntos como a morte da proposta de emenda à Constituição que impedia a abertura de processos criminais contra parlamentares, sem autorização do Congresso, entrarão nas inserções comerciais de forma genérica.

Na Câmara, 12 deputados do PT chegaram a se posicionar a favor da PEC da Blindagem e oito aprovaram a manobra para que houvesse voto secreto nas sessões destinadas a autorizar processos criminais contra parlamentares.

O episódio abriu uma crise no PT, que resolveu enquadrar suas bancadas no Congresso. Antes mesmo de a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado derrubar a proposta, que ficou conhecida como "PEC da Bandidagem", o partido divulgou uma resolução política, seguindo orientação de Lula, contra "qualquer redução de pena para quem planejou golpe de Estado e tentativa de assassinato do presidente da República, vice-presidente e presidente do Tribunal Superior Eleitoral".