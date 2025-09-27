STF apresenta projeto para reajuste salarial de 8% a servidores do Judiciário

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, enviou ao Congresso Nacional na última semana um projeto de lei para reajuste salarial dos servidores do Poder Judiciário. O documento ainda precisa ser aprovado pelos parlamentares e sancionado pela Presidência da República.

A proposta prevê, nos próximos três anos, aumentos no valor de 8% a cada ano. Serão aplicados para cargos efetivos e cargos em comissão do Poder Judiciário da União. Um analista judiciário, por exemplo, vai chegar ao salário de R$ 11,7 mil em 2028. A maior remuneração é para um cargo de comissão CJ-4, que chegará a R$ 21,9 mil em 2028.

O salário dos ministros, que atualmente é de R$ 46,3 mil e representa o teto do funcionalismo público brasileiro, não será beneficiado com esse aumento.